Віцепрем’єр Резніков допустив зустріч Нормандської четвірки у серпні



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9 грудня 2019 року в Парижі відбувся перший протягом трьох років саміт лідерів Нормандської четвірки

Резніков вважає, що зустріч Нормандської четвірки відбудеться за умови, що Україна і РФ «дійсно рухаються назустріч»

Наступний саміт лідерів Нормандської четвірки може відбутися у серпні цього року.

Про це ввечері 6 липня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Зустріч лідерів чотирьох країн «нормандського формату», по великому рахунку, має відбутися після того, як буде зрозуміло, що виконаний Париж (домовленості, досягнуті на Паризькому саміті у грудні 2019 року, - ред.», – сказав віцепрем’єр.

«Я переконаний, що протягом серпня така зустріч можлива. За умови, що ми дійсно рухаємося назустріч. Я абсолютно не ідеалізую наших опонентів у цьому переговорному процесі й абсолютно чітко розумію, коли вони затягують час, а коли вони насправді намагаються чогось добитися», – додав Резніков.

Як відомо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся перший протягом трьох років саміт лідерів Нормандської четвірки.

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.