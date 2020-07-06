Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу



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Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що російська сторона на Мінських переговорах не демонструє ворожості й хоче зблизити позиції з українською

Міністр переконаний, що російська сторона також проведе ротацію у своїй делегації в Мінську

Росія готова піти на поступки щодо кількох питань у переговорах стосовно Донбасу. Таку думку в коментарі виданню «Новости Донбасса» висловив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.



Він заявив, що оптимістично дивиться на підсумки переговорів у Мінську.



На думку Резнікова, компроміси можуть бути з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових контрольних пунктів в'їзду / виїзду, відкриття бойовиками «ДНР» кордону з територією, підконтрольною уряду України.



«Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика, немає ворожості. Є демонстроване представниками Російської Федерації бажання знайти можливість усе-таки зблизити позиції», – зазначив міністр.



Він висловив думку, що інша сторона переговорів також проведе ротацію у своїй делегації, тому що «неможливо говорити «так», якщо ти шість років говорив «ні».



У 2014 році, одразу після анексії Криму, на сході України Росія розпочала збройну агресію. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України з одного боку та російською армією й підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, з іншого. Переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі ведуть у тристоронній контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також у нормандському форматі – за участю представників України, Франції, Німеччини та Росії. На переговорах у Мінську присутні представники бойовиків «ДНР» і «ЛНР».



На початку червня Україна вперше залучила до роботи у тристоронній контактній групі чотирьох переселенців: ОРДО представляють донецькі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а ОРЛО – юрист, голова міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що шість років у мінських переговорах брали участь лише представники «ЛНР» і «ДНР», а Україна хоче залучити у групу вихідців із Донбасу, які вимушено покинули регіон після початку воєнного конфлікту.