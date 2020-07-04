Зеленський нагадав Росії, що від України не можна нічого вимагати



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Що стосується зустрічі радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що поки не готовий її повноцінно коментувати

«Ніхто від України нічого не може вимагати, ми – незалежна країна» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслює, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

Про це президент Зеленський заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, куди він прибув з робочою поїздкою.

Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про вимогу РФ до України представити закон про «особливий статус Донбасу» до 6 липня, Зеленський сказав:

«По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми – незалежна країна. Мені здається, що тут усім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна вже риторика».

Що стосується зустрічі радників лідерів держав Нормандського формату 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що поки не готовий її повноцінно коментувати.

«Я знаю, що дуже непогано пройшла зустріч, предметно. Більше нічого поки коментувати. У нас буде нарада, з паном Єрмаком ми сьогодні тільки прилетіли до Одеси і ще детально не обговорювали з ним це питання».

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» у п’ятницю в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

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