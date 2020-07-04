Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР»
Для нової зустрічі Зеленського з Путіним Москва вимагає від України розробити «десятки законів»Росія вважає, що за підсумками зустрічі в Берліні політичних радників «нормандської четвірки» говорити про прорив не доводиться. А для нової зустрічі Зеленського з Путіним Москва вимагає від України розробити «десятки законів».
Про це заявив представник РФ на переговорах, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає ТАСС.
За його словами, відбулася «ґрунтовна розмова».
«Достатньо часу знадобилось на те, аби зрозуміти позицію Києва щодо самого комплексу заходів та інших Мінських домовленостей. З Києва звучать різні інтерпретації», — сказав Козак.
Він додав, що говорити про новий саміт лідерів «четвірки», тобто, зокрема про зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, дуже рано, бо треба виконати «великий обсяг роботи» стосовно тих рішень, які ухвалили на саміті в Парижі в грудні 2019-го.
«Це величезний обсяг роботи, насамперед, з боку України. Це десятки різних законів, які треба не тільки розробити (Україні — ред.), але і погодити з Донбасом, а це теж непросто», — сказав представник РФ.
Також Козак сказав, що на переговорах вдалося наблизитися «по питанню комплексу додаткових заходів з припинення бойових дій на Донбасі», але подробиць не навів.
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Зазначимо, 26 червня Макрон та Путін провели відеоконференцію, в ході якої обговорили ряд важливих питань. Зокрема, розмова президентів стосувалася вирішення конфлікту на Донбасі, шляхом виконання мінських домовленостей та рішень «нормандської четвірки».
Відносини між Москвою та Заходом залишаються складними. Поліпшенню відносин заважає агресія Росії проти України, роль Москви в конфлікті у Сирії, імовірне російське втручання у вибори в США та інших демократіях, а також отруєння російського ексшпигуна Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії у 2018 році.
Але Макрон закликав Європу та НАТО переглянули своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що політика протидії Москві провалилася. Макрон заявив, що «впевнений, що ми можемо досягти прогресу з Росією в ряді тем».
12 червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн на зустрічі в Парижі обговорили перебіг Мінського процесу та двосторонню співпрацю України та Франції.