Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР»



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Для нової зустрічі Зеленського з Путіним Москва вимагає від України розробити «десятки законів»

Росія вважає, що за підсумками зустрічі в Берліні політичних радників «нормандської четвірки» говорити про прорив не доводиться. А для нової зустрічі Зеленського з Путіним Москва вимагає від України розробити «десятки законів».

Про це заявив представник РФ на переговорах, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, передає ТАСС.

За його словами, відбулася «ґрунтовна розмова».

«Достатньо часу знадобилось на те, аби зрозуміти позицію Києва щодо самого комплексу заходів та інших Мінських домовленостей. З Києва звучать різні інтерпретації», — сказав Козак.

Він додав, що говорити про новий саміт лідерів «четвірки», тобто, зокрема про зустріч президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, дуже рано, бо треба виконати «великий обсяг роботи» стосовно тих рішень, які ухвалили на саміті в Парижі в грудні 2019-го.

«Це величезний обсяг роботи, насамперед, з боку України. Це десятки різних законів, які треба не тільки розробити (Україні — ред.), але і погодити з Донбасом, а це теж непросто», — сказав представник РФ.

Також Козак сказав, що на переговорах вдалося наблизитися «по питанню комплексу додаткових заходів з припинення бойових дій на Донбасі», але подробиць не навів.