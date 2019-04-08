Тернопільщина б’є рекорди щодо кількості хворих на кір



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Щеплення - єдиний надійний захист від кору, підкреслили в МОЗ

Протягом 14-го тижня в Україні на кір захворіли 2 250 людей - 1121 дорослий та 1129 дітей

В Україні знову зростає рівень захворюваності на кір.

Про це 8 квітня повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що за оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, протягом 14-го тижня на кір захворіли 2 250 людей - 1121 дорослий та 1129 дітей.

З 28 березня по 3 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Тернопільській (243 хворих: 81 дорослий і 162 дитини), в м. Київ (214: 118 дорослих та 96 дітей), Київській (175: 96 дорослих та 79 дітей), Харківській (171: 110 дорослих і 61 дитина) та Хмельницькій (160: 84 дорослих та 76 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 4 квітня 2019 р.) на кір захворіло 37 328 людини - 17 016 дорослих і 20 312 дитини. Від ускладнень кору померло 14 людей.

«Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності», - підкреслили в МОЗ.

Нагадаємо, на Кіровоградщині за минулий тиждень ще дві людини померли від ускладнень грипу А (H1N1).