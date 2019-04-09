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    На Запоріжжі від грипу помер 6-річний хлопчик

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    На Запоріжжі від грипу помер 6-річний хлопчик

    Батьки звернулися за медичною допомогою лише на п'ятий день хвороби

    У Запорізькій області від грипу померла шестирічна дитина. Про це у вівторок, 9 квітня, пишуть Українські новини з посиланням на повідомлення Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

    За даними відомства, батьки дитини звернулися за медичною допомогою в кінці березня.

    Хлопчика госпіталізували у важкому стані з діагнозом "пневмонія". Через кілька днів він помер.

    Лабораторні дослідження встановили, що хлопчик був хворий на грип, який викликав ускладнення у вигляді пневмонії.

    У повідомленні лабораторного центру наголошується, що батьки звернулися за медичною допомогою на п'ятий день хвороби дитини.

    Напередодні стало відомо, що в Кіровоградській області від ускладнень грипу померли дві людини.

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