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    Здоров'я

    Від грипу померли ще двоє українців

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    Від грипу померли ще двоє українців

    З початку епідсезону на Кіровоградщині від грипу померло 9 осіб

    На Кіровоградщині за минулий тиждень ще дві людини померли від ускладнень грипу А (H1N1).

    Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ.

    «Зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнення грипу в м. Кропивницькому та Компаніївському районі. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний», - йдеться у повідомленні.

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    Загалом, зазначили в ОЛЦ, в області зафіксовано 9 летальних випадків. З початку епідсезону було зареєстровано 84 лабораторно підтверджених випадків грипу. Жоден із хворих не був щеплений проти грипу.

    Епідемічну ситуацію із ГРВІ на чотирнадцятому тижні 2019 р. в Центрі охарактеризували як «відносно спокійну». Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 42,6%). За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулось 2 644 хворих, з них 69,8% діти. Всього госпіталізованих – 220.

    Впродовж тижня з 25 по 31 березня внаслідок грипу в Україні померла одна особа - дитина віком до 17 років.

    Раніше повідомлялося, що за тиждень майже 11 тисяч киян захворіли на грип.

    Зазначимо також, що жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина.

     

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