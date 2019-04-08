Від грипу померли ще двоє українців



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З початку епідсезону на Кіровоградщині від грипу померло 9 осіб

На Кіровоградщині за минулий тиждень ще дві людини померли від ускладнень грипу А (H1N1).

Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ.

«Зареєстровано ще два летальні випадки від ускладнення грипу в м. Кропивницькому та Компаніївському районі. Лабораторно підтверджено вірус грипу типу А (H1N1) сезонний», - йдеться у повідомленні.

Загалом, зазначили в ОЛЦ, в області зафіксовано 9 летальних випадків. З початку епідсезону було зареєстровано 84 лабораторно підтверджених випадків грипу. Жоден із хворих не був щеплений проти грипу.

Епідемічну ситуацію із ГРВІ на чотирнадцятому тижні 2019 р. в Центрі охарактеризували як «відносно спокійну». Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 42,6%). За медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області з приводу ГРВІ звернулось 2 644 хворих, з них 69,8% діти. Всього госпіталізованих – 220.

Впродовж тижня з 25 по 31 березня внаслідок грипу в Україні померла одна особа - дитина віком до 17 років.

Раніше повідомлялося, що за тиждень майже 11 тисяч киян захворіли на грип.

Зазначимо також, що жертвами епідемії грипу в Латвії стала 71 людина.