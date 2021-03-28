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    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)

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    Сюрпризом для гостей стали танці напівоголених дівчат - У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)

    Сюрпризом для гостей стали танці напівоголених дівчат

    Скріншот з відео

    Ні про яку соціальну дистанцію, карантинний режим і маски на вечірці не згадувалося

    Депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував закриту вечірку для своїх.

    Відео вчора в Instagram публікували учасниці заходу, називаючи це саме «закритою вечіркою» на честь Дня театру.

    Своїми виявилися керівники міста та області, депутати та бізнесмени, – повідомляє сайт «Мост».

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    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)
    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)
    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)
    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)
    У Херсоні депутат влаштував для керівництва закриту вечірку з оголеними дівчатами (відео)
    Скріншоти з відео

    Серед гостей були помічений голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, депутат облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков та інші відомі та не дуже люди.

    Ні про яку соціальну дистанцію, карантинний режим і маски, тут не чули.

    Для гостей виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини та право зіграти у театральній виставі.

    У якийсь момент гостей покликали в зал для глядачів і посадили на сцену. Справжнім сюрпризом для них стали танці напівоголених дівчат.

    Теги: депутат мер культура Херсон карантин аукціон Ігор Колихаєв коронавірус Олександр Книга
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