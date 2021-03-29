У Херсонській обласній лікарні спалах Covid-19

Половина виявлених у медзакладі хворих на коронавірус – лікарі

У Херсонській обласній клінічній лікарні зафіксовано спалах Covid-19. Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

«Так, це правда, 53 особи (інфіковані Covid-19. – Ред.), половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень», – сказав Короленко.

Хворих приймають «чисті» відділення двох міських лікарень – лікарня імені Тропіних та імені Лучанського.

Як зазначив Короленко, відбудеться службове розслідування. За його словами, протягом тижня у лікарні будуть проводити обстеження та профілактичні заходи. Повністю закрити лікарню не можуть, адже вона вузькопрофільна, і є відділення, яких немає в області більше ніде – наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, опікове.

Як прокоментував агентству заступник голови ОДА Вадим Чабан, керівництво лікарні досі не надало екстреного повідомлення про нещасні випадки у Держпрацю, головному державному санітарному лікарю Херсонщини – «наче це не у них». Як він пояснив, є відповідна урядова постанова, яка роз’яснює, як керівництво лікарні повинно реагувати у випадку виробничого травматизму (зокрема, це й захворювання працівників на Covid-19).

«У взаємодію з іншими органами вони (керівництво обласної клінічної лікарні. - Ред.) не вступили, це викликає велике запитання. Тому на сьогоднішньому засіданні робочої групи медичного штабу по Covid-19 прийнято рішення, що головний державний санітарний лікар Херсонщини офіційно надасть інформацію власнику лікарні – обласній раді, керівництву ОДА та у головне управління Держпраці в області для того, щоб це управління включилося у процес розслідування», – зазначив Чабан.

Наразі в області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 21 045 людей побороли недугу, 2 266 людей інфіковані Covid-19, 726 людей померли.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 березня, в Україні виявлено 8346 нових хворих на Covid-19.