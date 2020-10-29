Від коронавірусу помер колишній нардеп Бабич



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Валерію Бабичу було 67 років.

У Верховній Раді Бабич пропрацював протягом двох скликань, у 1994 – 2002 роках

У віці 67 років 29 жовтня помер колишній народний депутат України Валерій Бабич. Причиною смерті політика називають коронавірусну хворобу.

Про смерть Валерія Бабича повідомила прессекретарка «Українського союзу підприємців і промисловців» Марина Кінах.

«Сьогодні від цієї страшної хвороби пішов чоловік великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич»,– повідомила вона.

Вона висловила свої співчуття родичам, друзям і колегам Валерія Бабича.

Валерій Бабич народився в місті Броди Львівської області 25 серпня 1953 року.

Бабич був першим президентом АТ «Українська фінансова група» (з 1991 року), віце-президентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка.

З 1993 до 1994 року Бабич був позаштатним радником президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки. У 1994 році також балотувався в президенти. Зі своїми 2,48% зайняв п'яте місце й у другий тур не потрапив.

У 1994 році він став народним депутатом. У Верховній Раді пропрацював протягом 2 й 3 скликань, у 1994 – 2002 роках.

Також нагадаємо, що кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому.