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    Від коронавірусу помер колишній нардеп Бабич

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    Валерію Бабичу було 67 років. - Від коронавірусу помер колишній нардеп Бабич
    Валерію Бабичу було 67 років.

    У Верховній Раді Бабич пропрацював протягом двох скликань, у 1994 – 2002 роках

    У віці 67 років 29 жовтня помер колишній народний депутат України Валерій Бабич. Причиною смерті політика називають коронавірусну хворобу.

    Про смерть Валерія Бабича повідомила прессекретарка «Українського союзу підприємців і промисловців» Марина Кінах.

    «Сьогодні від цієї страшної хвороби пішов чоловік великого серця, доброї душі, величезного розуму – Валерій Георгійович Бабич»,– повідомила вона.

    Вона висловила свої співчуття родичам, друзям і колегам Валерія Бабича.

    Валерій Бабич народився в місті Броди Львівської області 25 серпня 1953 року.

    Бабич був першим президентом АТ «Українська фінансова група» (з 1991 року), віце-президентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка.

    З 1993 до 1994 року Бабич був позаштатним радником президента України Леоніда Кравчука з питань ринкової економіки. У 1994 році також балотувався в президенти. Зі своїми 2,48% зайняв п'яте місце й у другий тур не потрапив.

    У 1994 році він став народним депутатом. У Верховній Раді пропрацював протягом 2 й 3 скликань, у 1994 – 2002 роках.

    Також нагадаємо, що кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 

    депутат політика смерть хвороби коронавірус
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