Пацієнтам, яким не вистачатиме кисню, покажуть нові серії «Сватів» чи пригод Голобородька
Відповідно до постанови серіали на кошти Covid-фонду повинні бути відзняті «на патріотичну тематику»
Фантазії Маркіза де Сада – це нудне чтиво на тлі фантазій Зеленського... Щойно Кабмін дозволив використовувати бюджетні кошти із Covid-фонду на виробництво телесеріалів.
Тобто коли у лікарнях пацієнтам не вистачатиме кисню, або коли вони з пневмонією тижнями чекатимуть результатів тестів у державних лікарнях, їм показуватимуть нові серії «Сватів» чи пригод Голобородька.
Це в уявленні Зе-влади дуже «патріотично».
Бо найбільший цинізм полягає у тому, що відповідно до постанови серіали на кошти Covid-фонду повинні бути відзняті «на патріотичну тематику».