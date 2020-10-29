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    Думки вголос

    Пацієнтам, яким не вистачатиме кисню, покажуть нові серії «Сватів» чи пригод Голобородька

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Пацієнтам, яким не вистачатиме кисню, покажуть нові серії «Сватів» чи пригод Голобородька

    Відповідно до постанови серіали на кошти Covid-фонду повинні бути відзняті «на патріотичну тематику»

    Фантазії Маркіза де Сада – це нудне чтиво на тлі фантазій Зеленського... Щойно Кабмін дозволив використовувати бюджетні кошти із Covid-фонду на виробництво телесеріалів.

    Тобто коли у лікарнях пацієнтам не вистачатиме кисню, або коли вони з пневмонією тижнями чекатимуть результатів тестів у державних лікарнях, їм показуватимуть нові серії «Сватів» чи пригод Голобородька.

    Це в уявленні Зе-влади дуже «патріотично».

    Бо найбільший цинізм полягає у тому, що відповідно до постанови серіали на кошти Covid-фонду повинні бути відзняті «на патріотичну тематику».

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