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    Український суд помилував чоловіка, який прославляв «Новоросію» і закликав знищувати Нацгвардію

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    Шостий рік проросійські найманці утримують в окупації частину Донецької і Луганської областей - Український суд помилував чоловіка, який прославляв «Новоросію» і закликав знищувати Нацгвардію
    Шостий рік проросійські найманці утримують в окупації частину Донецької і Луганської областей

    Обвинуваченого визнано винним у причетності до створення терористичної організації і поширення комуністичної символіки

    Київський районний суд Одеси визнав винним чоловіка у причетності до створення терористичної організації і поширення комуністичної символіки, але реальний термін ув’язнення (п’ять років з конфіскацією майна) замінив на випробувальний – три роки.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 16 жовтня.

    Обвинувачений, починаючи з січня 2014 року, розповсюджував у соціальних мережах «Одноклассники», Facebook і «Вконтакте» інформацію про те, що українська влада нібито проводить політику, яка спрямована на знищення представників російської національності. З цього приводу він пропонував мешканцям Одеської області підтримати створення на території України псевдодержавного територіального утворення «Новоросія». Відповідні заклики чоловік викладав на своїх сторінках у соцмережах.

    Один із дописів був такого змісту: «Задачи каждой из более 20 диверсионно-разведывательных групп: вести диверсионную деятельность в тылу противника, уничтожать офицерский состав Нацгвардии и всех без исключения наемников; уничтожать карателей, действующих на оккупированной земле «Новороссии», а именно в «ДНР»; освобождать пленных ополченцев… Прошу заметить, что все бойцы является ополченцами, защищающие свою землю от фашиско-бандеровской мрази. И все они жители Донбасса».

    Крім цього, обвинувачений розмістив у соцмережах публікацію – зображення державного гербу СРСР, чим також порушив законодавство.

    У суді чоловік визнав вину в інкримінованих злочинах, сказав, що розкаюється і на теперішній час негативно ставиться до скоєного.

    Суд замінив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді арешту на особисте зобов`язання, звільнивши його з-під варти в залі суду. Окремо на нього покладено ряд обов’язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, а також цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

    бойовики на Донбасі суд ДНР
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