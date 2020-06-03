Від Зеленського вимагають звільнити першого заступника керівника ОП Трофімова «за відданість Московському патріархату» - петиція



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Сергій Трофімов неодноразово публічно наголошував на підтримці Московської церкви в Україні Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Автор петиції Бригинець зауважує, що Трофімов навіть радиться із представниками проросійської церкви у кадрових питаннях

Народний депутат восьмого скликання, громадський діяч Олександр Бригинець зареєстрував петицію до Зеленського із вимогою звільнити з посади першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова за його відданість УПЦ Московського Патріархату. Автор петиції зауважує, що Сергій Трофімов неодноразово публічно наголошував на підтримці УПЦ (МП) і навіть радиться із представниками проросійської церкви у кадрових питаннях.

Олександр Бригинець, який був одним з ініціаторів закону 5309 (щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України), наголошує, що саме за сприяння Трофімова виконання цього закону саботується на користь УПЦ (МП).

«Ця релігійна організація відома тим, що виконує на теренах України не духовну, а політико-ідеологічну місію в інтересах Росії. Українське суспільство пересвідчилося у цьому протягом шести років російської агресії, коли представники цієї церкви не лише не підтримували наших захисників, але й освячували зброю, якою вбивали, і продовжують вбивати українців. Та найбільшої шкоди вони завдають тим, що сіють в серцях та умах українців міф про так званий "триєдиний народ", вслід за Путіним заперечуючи право українського народу на самобутність», - йдеться у петиції.

«Пан Трофімов не лише публічно декларує свою приналежність до цієї структури. Із засобів масової інформації відомо, що він підтримує дружні стосунки і перебуває в постійному контакті з митрополитом Антонієм (Паканичем). Чиновник топ-рангу консультується з ним навіть з політичних та кадрових питань, зокрема щодо призначень ключових керівників у обласних адміністраціях», - повідомляє Олександр Бригинець.

Олександр Бригинець також пов’язує із позицією Сергія Трофімова той факт, що органи державної влади не виконують закон щодо перейменування Московського патріархату і щодо добровільної зміни релігійними громадами приналежності до церковної структури.

«Відчуваючи таке високе покровительство, приходи УПЦ(МП) під час оголошеного в Україні режиму самоізоляції, викликаного пандемією коронавірусу, публічно закликали людей до порушення карантину, проводили служби, чим наражали на смертельну небезпеку життя і здоров'я прихожан, що межує з відвертою диверсією проти України», - наголошується у петиції.

Перебування Трофімова на посаді першого заступника Керівника Офісу Президента України несе загрозу національним інтересам, створює передумови для посилення впливу держави-агресора, та не сприяє встановленню в країні атмосфери релігійної терпимості та взаємопорозуміння – переконаний Олександр Бригинець.

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