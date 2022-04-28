Відбудова зруйнованої інфраструктури: міністр озвучив амбітну мету

Нове житло в Україні обов’язково будуватимуть з комфортними бомбосховищами

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів учасникам, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів США. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Насамперед ідеться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Кубраков поінформував про темпи відновлення доріг та поновлення проїзду мостами на звільнених територіях і зазначив, що поставлена амбітна мета – відбудувати інфраструктуру за один-два роки.

В ході засідання також обговорювалось забезпечення житлом переселенців та відновлення постраждалих будівель. Президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідно ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами, а старий житловий фонд був обладнаний відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Президент наголосив на необхідності підготувати плани відбудови міст, містечок і громад, які постраждали від російського вторгнення.

«Буде об’єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб – у хорошому сенсі – заразити їх цим проєктом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об’єднували їх із нашими фахівцями», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що влада розробляє комплексний план післявоєнного відновлення та розвитку країни.