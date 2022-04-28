Що відбувається у Придністров’ї?

В разі українського удару по Придністров’ю ми вирішуємо дуже багато своїх питань

Коротка відповідь – ні, Росія не готується до нападу зі сторони Придністров’я. Навпаки, все, що зараз там відбувається має на меті, хоч якось врятувати ситуацію в разі нашого можливого вторгнення.

Придністров’я слабка ланка російського військового ланцюга. Фактично, ситуація Придністров’я така ж як і в Маріуполя – жодних шансів не бути оточеним в разі бойових дій. Армія ПМР переважно мото-стрілецькі бригади. Десь 30 танків і 40 градів, з серйозним питанням щодо стану. На території Придністров’я розміщено один з найбільших складів боєприпасів в Європі – в селі Колбасна. На території перебуває 1200-1500 російських військових.

В разі українського удару по Придністров’ю ми вирішуємо дуже багато своїх питань. По-перше, ми закриваємо питання боєприпасів, з чим вже тривалий час в нас є проблеми, і що тільки почало вирішуватись західною допомогою. По-друге, ми отримуємо непоганий обмінний фонд для визволення наших солдат. По-третє, захоплення Придністров’я і повернення його Молдові – черговий серйозний удар по іміджу «второй армии мира» і «великого собирателя земель русских».

Сама загроза нашого вторгнення – це вже серйозна переговорна карта для звільнення наших героїв в Маріуполі

Однак, ключовою проблемою для цього кроку є сама Молдова. Оскільки ми не орки, то навіть за таких вигідних умов не можемо провести «спеціальну операцію» без підтримки молдовського політичного керівництва. З іншого боку, така підтримка поставить їх в пряму конфронтацію з Москвою, а ми вже бачили, які вони герої в питаннях газу. Тому Молдова зараз втрачає історичний шанс повернути свої території і вирішити питання багаторічного конфлікту.

Що будуть робити росіяни в найближчий час? По-перше, вони гарантовано почнуть мобілізацію і зміцнення оборони ПМР. Будуть перекинуті додаткові війська ИЛ-76 (там правда проблемка є з пошуком десантників: вони або мертві, або в окопах на Донбасі). По-друге, я думаю, що в терміновому порядку вони будуть приймати рішення про приєднання Придністров’я до РФ.

В будь-якому випадку, щоб не відбувалось в ПМР – нам це дуже вигідно. Це відтягує російські сили і фокус уваги.

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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