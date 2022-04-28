  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Андрусів
рус
    Думки вголос

    Що відбувається у Придністров’ї?

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Захоплення Придністров&rsquo;я і повернення його Молдові буде великим ударом по іміджу Кремля - Що відбувається у Придністров’ї?
    Захоплення Придністров’я і повернення його Молдові буде великим ударом по іміджу Кремля
    фото з відкритих джерел

    В разі українського удару по Придністров’ю ми вирішуємо дуже багато своїх питань

    Коротка відповідь – ні, Росія не готується до нападу зі сторони Придністров’я. Навпаки, все, що зараз там відбувається має на меті, хоч якось врятувати ситуацію в разі нашого можливого вторгнення.

    1. Придністров’я слабка ланка російського військового ланцюга. Фактично, ситуація Придністров’я така ж як і в Маріуполя – жодних шансів не бути оточеним в разі бойових дій. Армія ПМР переважно мото-стрілецькі бригади. Десь 30 танків і 40 градів, з серйозним питанням щодо стану.
    2. На території Придністров’я розміщено один з найбільших складів боєприпасів в Європі – в селі Колбасна.
    3. На території перебуває 1200-1500 російських військових.

    В разі українського удару по Придністров’ю ми вирішуємо дуже багато своїх питань. По-перше, ми закриваємо питання боєприпасів, з чим вже тривалий час в нас є проблеми, і що тільки почало вирішуватись західною допомогою. По-друге, ми отримуємо непоганий обмінний фонд для визволення наших солдат. По-третє, захоплення Придністров’я і повернення його Молдові – черговий серйозний удар по іміджу «второй армии мира» і «великого собирателя земель русских».

    Сама загроза нашого вторгнення – це вже серйозна переговорна карта для звільнення наших героїв в Маріуполі

    Однак, ключовою проблемою для цього кроку є сама Молдова. Оскільки ми не орки, то навіть за таких вигідних умов не можемо провести «спеціальну операцію» без підтримки молдовського політичного керівництва. З іншого боку, така підтримка поставить їх в пряму конфронтацію з Москвою, а ми вже бачили, які вони герої в питаннях газу. Тому Молдова зараз втрачає історичний шанс повернути свої території і вирішити питання багаторічного конфлікту.

    Що будуть робити росіяни в найближчий час? По-перше, вони гарантовано почнуть мобілізацію і зміцнення оборони ПМР. Будуть перекинуті додаткові війська ИЛ-76 (там правда проблемка є з пошуком десантників: вони або мертві, або в окопах на Донбасі). По-друге, я думаю, що в терміновому порядку вони будуть приймати рішення про приєднання Придністров’я до РФ.

    В будь-якому випадку, щоб не відбувалось в ПМР – нам це дуже вигідно. Це відтягує російські сили і фокус уваги.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Молдова армія війна Україна Придністров'я окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що відбувається у Придністров’ї?