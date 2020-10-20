Відомий футболіст заявив про зникнення заощаджень зі скриньки у Приватбанку



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У свою чергу в ПриватБанку повідомили, що заява Руслана Ротаня про викрадення його грошей з ПриватБанку – неправдива

Третина вилучених грошей «зникли» не потрапивши в протокол вилучення

Головний тренер молодіжної та ексгравець збірної України з футболу Руслан Ротань повідомив про зникнення його заощаджень із сейфової скриньки в Приватбанку.

За словами відомого футболіста, сталося це начебто після обшуку, який влаштували слідчі Державної фіскальної служби.

Ротань зазначив, що дізнався про відкриття його банківської скриньки та вилучення заощаджень ДФС випадково, лише наступного дня. Він обурений діями співробітників Приватбанку та ДФС, які не повідомили йому про ситуацію.

З'ясувалося, що фіскали забрали кошти в рамках кримінального провадження, яке не має до спортсмена жодного відношення.

За словами футболіста, внаслідок слідчих дій «третина вилучених грошей «випарувалася» і не потрапила в протокол вилучення. Через деякий час гроші вдалося повернути, але не всі».

Ротань зазначив, що дуже розчарований Приватбанком і звинуватив установу в причетності до крадіжки його заощаджень.

«Ви не цінуєте своїх клієнтів. Впевнений, що пограбувати мене без прямого сприяння ваших співробітників було неможливо», – написав він.

У свою чергу в Приватбанку повідомили, що заява Руслана Ротаня про викрадення його грошей з Приватбанку – неправдива.

«Приватбанк працює виключно в рамках чинного законодавства, і виконав постанову суду про проведення слідчих дій відносно сейфової скриньки, при цьому, в постанові суду не були вказані дані власника, а тільки номер скриньки депозитарію банку», – йдеться в повідомленні пресслужби.

Слідчі дії проходили ще 17 вересня відповідно до процесуальних норм, на період проведення дій відділення було оточено силовиками і не обслуговувало клієнтів.

У держбанку зазначають, що відкриття сейфової скриньки проводилося з веденням відеозапису, зі складенням опису вмісту, більш того – у скриньці знаходився листок обліку приходу та витрати грошей, і залишок у ній збігався з тим, що було вилучено та внесено до опису правоохоронцями.

Нагадаємо, що колишній податківець організував злочинну групу з «відмивання» коштів.