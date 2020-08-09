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    У Києві невідомі обікрали квартиру олімпійської чемпіонки

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    Квартиру пловчині Яни Клочкової у Києві обікрали - У Києві невідомі обікрали квартиру олімпійської чемпіонки
    Квартиру пловчині Яни Клочкової у Києві обікрали

    Невідомий проник до квартири пловчині Яни Клочкової

    Київську квартиру найтитулованішої пловчині незалежної України обікрав невідомий у Києві. Про крадіжку повідомив товариш спортсменки Тимофій Нагорний на своїй сторінці у Facebook.

    «Шок! Друзі, на жаль, мені доводиться поділитися неприємною новиною. Героя України, чотириразову олімпійську чемпіонку, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в День народження. Вірю, правоохоронні органи знайдуть злодіїв. Сподіваюся, добрі люди допоможуть Яні. Люблю і завжди буду поруч!» - написав він у Facebook.

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    Невідомий обікрав квартиру Яни Клочкової у Києві

    Напередодні увечері, 8 серпня до Солом'янського управління поліції в Києві надійшло повідомлення про те, що двері квартири по вулиці Кудряшова, 16/140, що належить Клочковій, відкриті. Про вкрадені речі наразі не повідомляється. Нині спортсменка перебуває поза Україною.

    Нагадаємо, за свою кар'єру вона встигла завоювати безліч нагород: п'ять медалей на Олімпійських іграх, чотири з яких золоті і одна срібна, також українська плавчиха неодноразово завойовані титули чемпіонки світу і Європи.

    Яна Клочкова встановила 50 рекордів України в 25- і 50-метрових басейнах на дистанціях 100, 200, 400 метрів комплексним плаванням; 200, 400 і 800 метрів вільним стилем; 100 і 200 метрів на спині; 200 метрів батерфляєм та естафетному плаванні.

    На Олімпійських іграх в Сіднеї вона встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і рекорд Європи на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
    Яна Клочкова
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