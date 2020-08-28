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    Новини

    У ресторані в центрі Києва двоє іноземців обікрали відвідувача (фото)

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    Злодії викрали у відвідувача ресторану гаманець із грошима й документами - У ресторані в центрі Києва двоє іноземців обікрали відвідувача (фото)
    Злодії викрали у відвідувача ресторану гаманець із грошима й документами
    Фото ілюстративне

    Правоохоронці затримали зловмисників

    У закладі харчування на вулиці Мечникова в Печерському районі Києва двоє правопорушників викрали у відвідувача гаманець.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Підозрілу поведінку чоловіків помітила працівниця закладу та відразу викликала охорону та поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

    Правоохоронці опитали потерпілого, персонал закладу та вивчили записи з камер відеонагляду, а згодом затримали двох чоловіків, причетних до крадіжки. Ними виявились громадяни іншої держави, 1988 та 1986 років народження.

    Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у них гаманець потерпілого, у якому знаходились документи та 6 тис. гривень. Викрадені речі повернули власнику.

    Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У ресторані в центрі Києва двоє іноземців обікрали відвідувача (фото)
    У ресторані в центрі Києва двоє іноземців обікрали відвідувача (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

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