Facebook видалив сторінку однієї з найбільших спільнот Києва через «тероризм»

У спільноті постійно з'являлися фото та відео з місць ДТП та різних злочинів

Адміністрація Facebook без вагомих причин та жодних пояснень заблокувала сторінку популярної групи «Київ оперативний». Спільнота мала 250 тисяч підписників. Про це у телеграмі повідомив «Київ оперативний».

У повідомленні зазначено, що вже створено резервну сторінку. Через що саме була заблокована спільнота, досі невідомо.

Офіційної позиції фейсбуку власники та адміністратори не отримали.

У коментарі Kyiv Media автори спільноти розповіли, що спочатку всі адміністратори отримали бан за підозрілу активність.

Доки тривала перевірка акаунтів, «Київ оперативний» вже заблокували.

«Потім ми підключили деякого віп адміна фейсбуку, який займається пабліком, і він в телефонному режимі сказав нам, що сторінка видалена через тероризм», – зазначили адміністратори.

Спільноту «Київ оперативний» створили у 2016 році. На сторінці публікували фото та відео очевидців різних інцидентів. У спільноті постійно з'являлися фото та відео з місць ДТП, вбивств, крадіжок та інших не зовсім приємних подій. Цілком ймовірно, що фейсбук заблокував сторінку саме через публікацію подібного контенту.