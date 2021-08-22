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    У Києві водій наїхав на відому телеведучу

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    Водій легковика наїхав Наталії Влащенко на ногу - У Києві водій наїхав на відому телеведучу
    Водій легковика наїхав Наталії Влащенко на ногу
    Фото з відкритих джерел

    Журналістка обурилася, що регулювальник руху бачив ДТП, проте не затримав водія

    У Києві водій за кермом легковика «Акура» наїхав на відому ведучу і журналістку Наталію Влащенко, переїхавши їй ногу. Інцидент стався на розі вулиць Короленківської та Жилянської в Голосіївському районі столиці. Після цього чоловік в авто просто зник. Про подію розповіла сама телеведуча в Facebook.

    Влащенко зазначила, що після наїзду інспектор патрульної служби, який регулював рух, не став затримувати водія.

    Сталося це вчора перед ефіром, на який поспішала ведуча.

    Пізніше вона з обуренням звернулася до глави МВС Дениса Монастирського з проханням відреагувати на подію.

    «А це норм – така поведінка на дорогах? Вважайте це заявою, хотілося б знати – чия машина. Чорний слід на джинсах – від колеса. Потоки стояли або рухалися дуже повільно. Водій не міг не бачити мене та інспектора», – написала Влащенко.

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    У Києві водій наїхав на відому телеведучу
    У Києві водій наїхав на відому телеведучу
    Фото Facebook Влащенко

    Незабаром з’ясувалося, що правоохоронці вже знайшли водія-порушника – ним виявився 33-річний житель столиці, передали в пресслужбі поліції Києва.

    На розшук їм знадобилося кілька годин.

    За фактом події було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до 2 років, арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей самий строк.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня в Запорізькій області, на автодорозі Харків–Сімферополь сталася аварія, в якій загинуло чотири людини, з них двоє дітей.

    Нагадаємо, 19 серпня ввечері на автошляху поблизу с. Гора Бориспільського району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

    Теги: МВС ДТП Київ водій аварія чоловік журналіст інспектор
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    У Києві водій наїхав на відому телеведучу