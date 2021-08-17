Сьогодні Кузьмі «Скрябіну» мало виповнитися 53 роки (фото)

Після трагічної загибелі лідеру гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка (Кузьми) минуло понад шість років

Сьогодні, 17 серпня, музиканту Кузьмі Скрябіну могло виповнитися 53 роки. Після трагічної загибелі лідеру гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка (Кузьми) минуло понад шість років. Але звикнути до цієї думки українці не можуть і досі.

Творчість Кузьми зачіпає з перших секунд навіть тих, хто раніше був з ним не знайомий. Завдяки композиціям Скрябіна молоді артисти розкривають не тільки свій голос, а й відкривають глядачеві душу.Крім душевних пісень, Андрій Кузьменко вражав і своєю простотою. Як зауважують близькі люди артиста, він ніколи не страждав на зіркову хворобу і був «своїм чуваком» для кожного.

Пісні Кузьми близькі кожному. Слухаючи «Старі фотографії», завжди згадуєш про друзів і веселі історії, після пісні «Мам» мимоволі телефонуєш рідним і близьким… А скільки шкільних «медляків» станцьовано під «Випускний»!

Кузьма Скрябін народився 17 серпня 1968 року в місті Новий Розділ, хоча дитинство та шкільні роки провів у Новояворівську.

У 1985 році він закінчив школу і намагався вступити у Львівський медінститут.

У 1986 році Кузьма познайомився з Володимиром Шкондою, який був гітаристом. Спочатку вони тільки слухали музику, а пізніше почали її грати. Цю групу Кузьма називав першим етапом появи Скрябіна.

У 1987 році він написав пісні Lucky Now, Brother, Так То Вже Є. Спочатку майже всі пісні Кузьма писав англійською мовою, а потім перекладав їх на українську.

Точкою відліку для групи Скрябін стало прийняте 29 червня 1989 року спільне рішення учасників групи записати композицію Feel the Pain та її україномовний варіант — Чуєш біль.

У 2000 році Кузьма став ведучим власного хіт-параду Гаряча сімка, який проіснував до 2002 року.

У той же час у 2000 році Андрій Кузьма посварився з іншим учасником групи – Ростиславом Домишевським, що стало причиною чуток про розпад Скрябіна. Тим не менш, саме з 2000 року популярність Андрія почала стрімко зростати.

У 2003 році Кузьма став ведучим програми Шанс і Шейканемо разом зі співачкою Наталею Могилевською.

У 2006 році була видана книга Кузьми – автобіографія «Я, Побєда і Берлін», яка стала популярною і була перевидана кілька разів.

2 лютого 2021 року виповнилося шість років з моменту, коли біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області Андрій Кузьменко загинув в ДТП.

Дискографія

2002 – Стриптиз

2002 – Озимі люди

2003 – Натура

2004 – Альбом

2005 – Танго

2006 – Гламур

2007 – Про любов?

2009 – Моя еволюція

Усього в гурту Скрябін налічується до 30 альбомів.

Нагадаємо, один із засновників гурту «Скрябін» Ростислав Домішевський заявив, що не має авторських прав на свої хіти, написані для групи. Крім того, колишніх учасників музичної формації і авторів пісень, та компанію «Мун рекордс» звинувачують у рейдерстві.

Раніше мати українського співака Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка), Ольга Кузьменко попросила підтримки через конфлікт зі студією звукозапису щодо авторських прав на твори музиканта.