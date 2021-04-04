Відпочинок на травневі свята: назвали місце, куди варто «податися» туристам

Добре відпочити можна не лише в горах та ліках, а й на березі Азовського моря

Фахівці туризму назвали перспективні з точки зору туристичного потенціалу курорти, куди варто поїхати на травневі свята. Про це інформує РБК-Україна.

Арабатська Стрілка та Генічеськ – чудові туристичні курорти. Протягом останнього року цю місцевість відвідало чимало туристів.

Примітно, що значна частина візитів гостей припала на період осінь-весна. Це підтвердило, що курорт стає цілорічним: восени та взимку сюди їдуть на термальні джерела, а навесні та влітку – за морським відпочинком.





Можливо, не всім відомо, що традиційний туризм на Арабатці та в Генічеську завжди розпочинався як мінімум на місяць раніше початку оздоровчого сезону. Зазвичай приводом для цього слугувало велике церковне свято Пасхи та травневі свята. Інколи вони навіть співпадали у часі, як і цього року: православні християни будуть відзначати Пасху 2 травня 2021 року.

Після холодної зими усі не можуть дочекатися стабільного потепління, яке означатиме, що до літа залишилось зовсім трохи часу. Зважаючи на те, що ці травневі вихідні будуть трохи довшими, варто обрати відпочинок не де-небудь в лісах та парках, а на березі Азовського моря.

Додамо, що Міністерство інфраструктури України розглядає можливість відкрити два туристичні маршрути з Києва до Чорнобиля і Канева.