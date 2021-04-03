В уряді назвали Україну «найбільш стабільною країною регіону»

Віцепрем’єрка Стефанішина: наші успіхи та амбіції дуже високо оцінюються міжнародними партнерами

Упіхи та амбіції України дуже високо оцінюють міжнародні партнери. Наша держава – найбільш політично стабільна країна регіону. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що наступний рік стане ключовим для майбутнього України в ЄС. «Ми провели успішні перемовини про початок оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію й оновлення Угоди в наступні два-три роки. Це стосуватиметься двосторонньої угоди, але впливатиме на весь регіон Східного партнерства, тому що наші амбіції визначають порядок денний для всього регіону», – сказала вона.

Віцепрем’єрка додала, що цей рік в уряді Шмигаля системно працювали над тим, аби Україна сприймалась не лише, як окрема країна, яка проходить певні етапи трансформації, а як країна, яка є провайдером порядку денного всього регіону, який перебуває поза межами ЄС і НАТО.

«Скажу таку, може, сенсаційну річ: у ширшому географічному контексті Україна – найбільш політично стабільна країна регіону. Можна подивитися на події, що відбуваються в Молдові, у Грузії, Вірменії, Азербайджані, Білорусі. Хоча всередині країни в нас дуже багато пристрастей, сенсацій, скандалів, коли, здається, що все – суцільна «зрада» або «перемога»… Але наші успіхи та амбіції дуже високо оцінюються міжнародними партнерами, і в нас є підстави казати, що нам тісно в тій політиці сусідства ЄС, яка існує зараз, – і фінансово, і політично», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що Україна тільки зараз починає предметний діалог із Європейською комісією. «Україну мають перевести в перелік країн-кандидатів на членство в ЄС, так само, як і інші країни, які вже ведуть переговори про вступ, або їх ще не розпочали, але мають чітку перспективу членства. Наприклад, це Північна Македонія, Сербія, ті країни, які тільки мають намір стати членами ЄС», – підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО, сказав, що без України немає Європи, а якщо порівнювати нашу країну з Польщею – Україна краще.

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