В Уряді визнали: звіт про виконання умов безвізу цього року буде не «райдужним»

Віцепрем’єрка: Наші прикордонники, працівники міграційних служб дуже добре спрацювали в пандемію

У звіті про виконання Україною умов безвізу цього року точно не буде «райдужних оцінок» ситуації, яка відбувалася останнім часом в Україні довкола Конституційного Суду. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

На питання, чи будуть Україну «лякати» втратою безвізу, віцепрем’єрка відповіла: «Лякати нас не будуть. Але треба визнати очевидне – у звіті про виконання умов безвізу цього року точно не буде райдужних оцінок ситуації, яка відбувалася останнім часом в Україні довкола Конституційного Суду».

За словами Стефанішиної, «точно будуть меседжі, пов’язані з кризою, спровокованою рішенням КС щодо е-декларування, але точно будуть і меседжі про високий рівень волі президента боротись з корупцією і долати ці кризи».

«Наступний меседж в звіті, який я можу спрогнозувати, буде про те, що між визнанням кризи та волею президента має бути дорожня карта подолання цієї кризи. На щастя, решта показників безвізу достатньо високо оцінюються Євросоюзом, особливо враховуючи виклики пандемії. Наші прикордонники, працівники міграційних служб та інші служби дуже добре спрацювали в цей час. І певною мірою це балансує можливість політизації або поставлення безвізу під питання», – додала вона.

У жовтні 2020 року судді Конституційного суду поскаржились президенту Володимиру Зеленському на тиск з боку антикорупційних органів. НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм.

Наприкінці 2020 року глава МЗС назвав головну проблему українського безвізу.

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