На насосній станції в окупованому Криму виявлено обладнання Siemens

Українські правозахисники вже звернулися до штаб-квартири Siemens через поставки обладнання в окупований Крим

Російська пропаганда, включно з «офіційними інтернет-ресурсами» окупаційної кримської «Ради міністрів», повідомила про «успішний запуск» Бештерек-Зуйського водогону, який має давати Сімферополю щоденно 20 тис. кубометрів артезіанської води.

Але, як з'ясувалося, здійснений 18 березня 2021 року «запуск» виявився «пробним», а повноцінну експлуатацію водогону анонсовано «Радою міністрів» на середину квітня, зазначає українська Асоціація реінтеграції Криму.

«Як вже повідомляли експерти, заявлений обсяг видобування води відповідною насосною станцією підземних вод басейну Зуї вбачається утопічним. Але повноцінне викачування насосною станцією відповідних підземних водних горизонтів за будь-яких обставин спричинить істотні негативні наслідки для мешканців самої Зуйської долини, адже позбавить їх доступу до води у належному обсязі та знищить багаторічні насадження та унікальну прирічкову екосистему», - наголошується у заяві Асоціації, поширеній у суботу, 3 квітня.

Водночас як випливає із зображень обладнання насосної станції, поширених «владою Криму», їх основну складову становлять насоси марки Siemens.

Тож українські правозахисники від імені «Асоціації реінтеграції Криму» звернулися із офіційним листом до головної штаб-квартири Siemens в Мюнхені, до австрійської компанії Siemens, до її дочірнього підприємства в Києві та філії Siemens у Москві.

«У листі Асоціації вказано на використання російською окупаційною адміністрацією в Криму поставленого та обслуговуваного європейськими структурами обладнання Siemens не тільки у порушення санкцій Європейського союзу, але як знаряддя екоциду та вчинення воєнних злочинів на півострові. Адже головною метою Бештерек-Зуйського водогону є забезпечення військових баз РФ у Криму як знаряддя її подальшої агресії та водночас сприяння злочинному переселенню у Сімферополь російських колонізаторів, для облаштування яких здійснюються відповідні умови», – наголошують правозахисники.

Кілька років тому Siemens заявляла, що має намір через суд домогтися повернення своїх турбін, які за документами призначалися для теплоелектростанції Тамані, але до літа 2017 року виявилися в Криму. Москва заявляла, що в Криму знаходяться тільки турбіни російського виробництва з російських компонентів.

У 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території анексованого Криму.

У березні 2017 року німецький концерн Siemens заявив, що поставив чотири газові турбіни російському «Технопромекспорту», за контрактом, який був укладений до введення відповідних санкцій.

5 липня 2017 року Reuters повідомив, посилаючись на свої джерела, що компанія Siemens в обхід санкцій поставила до Криму газові турбіни для будівництва електростанції.

Згодом німецький концерн Siemens подав до Арбітражного суду Москви позов проти Росії через «кримські» турбіни.