Для українців запрацював безвіз із Уругваєм



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Уругвай — держава у південно-східній частині Південної Америки

Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм у вересні минулого року

Громадяни України з 15 лютого можуть їздити до Уругваю без віз. Про це повідомило посольство України в Аргентині у Twitter.

«До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи», - зазначили у Посольстві.

Як повідомлялося, 26 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм — державою у південно-східній частині Південної Америки.

Нагадаємо, Україна на сьогодні домовляється про безвіз із 22 країнами.

Раніше міністр МЗЧС Павло Клімкін наголосив, що за два роки Україна отримає безвіз іще з 20 країнами.

Як відомо, уже 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимомз Європейським союзом.

До слова, Україна потрапила до ТОП-50 у рейтингу паспортів світу.

Як повідомляв «Главком», 5 жовтня Україна та Грузія спростили процедури перетину кордонів, що дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за внутрішніми документами (ID-паспортами).

З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.

Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою терміном до 30 діб.