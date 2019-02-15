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    Суспільство

    Для українців запрацював безвіз із Уругваєм

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    &nbsp;Уругвай &mdash; держава у південно-східній частині Південної Америки - Для українців запрацював безвіз із Уругваєм
     Уругвай — держава у південно-східній частині Південної Америки

    Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм у вересні минулого року

    Громадяни України з 15 лютого можуть їздити до Уругваю без віз. Про це повідомило посольство України в Аргентині у Twitter.

    «До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи», - зазначили у Посольстві.

    Як повідомлялося, 26 вересня Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм — державою у південно-східній частині Південної Америки.

    Нагадаємо, Україна на сьогодні домовляється про безвіз із 22 країнами.

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    Раніше міністр МЗЧС Павло Клімкін наголосив, що за два роки Україна отримає безвіз іще з 20 країнами.

    Як відомо, уже 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимомз Європейським союзом.

    До слова, Україна потрапила до ТОП-50 у рейтингу паспортів світу.

    Як повідомляв «Главком», 5 жовтня Україна та Грузія спростили процедури перетину кордонів, що дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за внутрішніми документами (ID-паспортами).

    З 2 листопада 2018 року набрала чинності угода між Україною та Катаром про взаємне скасування візових вимог.

    Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою терміном до 30 діб.

     

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