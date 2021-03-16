Відставка Ситника. Рада звернулась до Конституційного суду

Влітку 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ

Рада хоче змінити порядок призначення і звільнення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада направила на висновок Конституційному суду України проект закону «Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань)», №5133.

За рішення про направлення проекту закону до КС проголосували 267 нардепів.

Згідно із законопроектом, пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.

У кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України і ДБР.

Нагадаємо, 15 лютого Кабмін позачергово розглянув законопроєкт про звільнення Артема Ситника.

Як відомо, Конституційний суд 28 серпня 2020 року оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.

16 вересня Велика палата Конституційного суду за конституційним поданням 50 нардепів визнала неконституційними окремі положення закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зокрема визнані неконституційними положення закону щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади глави відомства, а також визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ.