Відтепер електронний підпис можна записати на ID-паспорт (інфографіка)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: mvs.gov.ua

Нова послуга безкоштовна та дає ряд переваг у електронному сервісі, як державних органів, так і бізнесу

Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували нову послугу – Кваліфікований електронний підпис на ID – карту. Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС.

«Це можливе зчитування даних всіма операційними системами, перевірка достовірності даних, інструмент автоматизованої ідентифікації та використання у якості надійного захисту за рахунок електронного підпису», - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, це означає, що ви можете користуватися електронними сервісами як державного органу, так і бізнесу. В тому числі реєструвати бізнес.

«З сьогоднішнього дня (5 лютого) електронний підпис на ID – карту можна отримати безкоштовно», - наголосив Аваков.

Зазначається, що ID–карта (так званий ID–паспорт) видається на основі Єдиного державного реєстру та має надійний захист, містить біометричні дані та дані обміну між всіма реєстрами.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме два роки.

Наразі послугу можна отримати двома способами: - одразу після отримання нової ID-картки – у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи; - записати на раніше видану ID-картку – у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.

Для запису КЕП на чіп ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.

Натиснути для збільшення

Оформлення КЕП та внесення його на чіп ID-картки не є обов’язковим і здійснюється за бажанням. Однак, в разі небажання власника ID-картки отримати таку послугу, він не зможе скористатися усіма перевагами електронного цифрового підпису.

Як повідомляє МВС, першим громадянином, який скористався новою послугою, став президент Володимир Зеленський. Кваліфікований електронний підпис було записано на новий паспорт у формі ID-картки глави держави, отриманий ним замість старого паспорта-книжечки.

За два тижні МВС обіцяє презентувати фото-, відеофіксацію порушень на дорогах та електронний паспорту у смартфоні.