«Паспорт у смартфоні». Уряд обіцяє запустити новий сервіс до кінця лютого



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Електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон

Кабінет міністрів України планує впровадити електронні паспорти вже до кінця лютого. Про це повідомляється на сторінці онлайн-сервісу «Дія» у Facebook.

«ID-картка та закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, що будуть завжди з тобою. Звісно, якщо ти не забудеш смартфон вдома», – заявили менеджери проєкту.

В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде забути.

Цифровий документ можна буде використовувати:

під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни;

на пошті;

під час медичного обслуговування, банківських операцій;

коли треба пред’явити правоохоронним органам та поліцейським документ, що посвідчує особу;

під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг;

при вході до адміністративних будівель;

у разі повернення сплаченої за товар грошової суми;

під час придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин або тютюнових виробів.

Також нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт підвищення цифрової грамотності українців. Зокрема там випустили перші серії спеціального освітнього серіалу.