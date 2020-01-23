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    «Паспорт у смартфоні». Уряд обіцяє запустити новий сервіс до кінця лютого

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    «Паспорт у смартфоні». Уряд обіцяє запустити новий сервіс до кінця лютого

    Електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон

    Кабінет міністрів України планує впровадити електронні паспорти вже до кінця лютого. Про це повідомляється на сторінці онлайн-сервісу «Дія» у Facebook.

    «ID-картка та закордонний біометричний паспорт стануть цифровими документами, що будуть завжди з тобою. Звісно, якщо ти не забудеш смартфон вдома», – заявили менеджери проєкту.

    В уряді попереджають, що електронні паспорти не замінять звичайні і не дозволять використовувати смартфон для мандрівок за кордон, проте в «більшості побутових ситуацій» про фізичний паспорт можна буде забути.

    Цифровий документ можна буде використовувати:

    • під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
    • на пошті;
    • під час медичного обслуговування, банківських операцій;
    • коли треба пред’явити правоохоронним органам та поліцейським документ, що посвідчує особу;
    • під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг;
    • при вході до адміністративних будівель;
    • у разі повернення сплаченої за товар грошової суми;
    • під час придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин або тютюнових виробів.

    Також нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило проєкт підвищення цифрової грамотності українців. Зокрема там випустили перші серії спеціального освітнього серіалу.

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