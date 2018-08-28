Виїзд із дитиною за кордон: в Україні запрацювали нові правила



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За умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність

В Україні удосконалили порядок вивезення дітей за кордон. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«28 серпня 2018 року набрав чинності Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання», який було ухвалено Верховною Радою України 03 липня 2018 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у вівторок, 28 серпня, набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 619 “Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України”, ухвалена 22 серпня 2018 року.

Відтепер немає необхідності в отриманні нотаріального дозволу, що раніше було причиною для шантажу боржників зі сплати аліментів їхніх колишніх дружини чи чоловіка з метою примусити їх відмовитися від стягнення регулярних грошових внесків на утримання дитини.

Відповідно до запропонованих змін той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше 4 місяців. При цьому законопроект передбачає можливість виїзду дитини за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає дитина, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й з метою її участі в дитячих змаганнях, фестивалях, учнівських олімпіадах та конкурсах за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

Як зазначається, нові правила враховують інтереси обох з батьків у випадках, коли дитина проживає в неповній родині. Тобто право виїхати ненадовго за межі України з малюком також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Проте лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів.

Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. В іншому випадку за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд.

У ДПСУ також нагадують, що за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.

До того ж, якщо на громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження становить 1 рік, окрім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків.