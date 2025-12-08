Головна Новини
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент: «Нам треба захищати своє»

Україна та її партнери переконані, що окупована Запорізька АЕС не зможе функціонувати під контролем Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що атомна електростанція, яка досі перебуває під тимчасовим контролем росіян, має обовʼязково повернутися під контроль України. «Ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати не буде. Всі це розуміють, окрім напевно росіян», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російська армія вчергове атакувала енергетику у різних регіонах країни, серйозно пошкодивши обладнання теплоелектростанцій. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє живлення через обстріл.

У листопаді Запорізька атомна електростанція вперше за шість місяців відновила доступ до резервного електропостачання з енергосистеми України.

До слова, Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен «особливий статус», якщо буде досягнуто мирної угоди між Росією та Україною. Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.

Варто зазначити, що у плані завершення війни з 28 пунктів йшлося про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між Росією та Україною. Гроссі сказав журналістам, що не хоче вдаватися в політичну тему, але додав: «Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації».

