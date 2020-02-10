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    Виконуючим обов'язки гендиректора СЕТАМ призначено Миколу Писанчина

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    <span>Новопризначений виконувач обов'язки гендиректора державного підприємства &laquo;Система електронних торгів арештованим майном&raquo; Микола Писанчин</span> - Виконуючим обов'язки гендиректора СЕТАМ призначено Миколу Писанчина
    Новопризначений виконувач обов'язки гендиректора державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном» Микола Писанчин

    Микола Писанчин - аспірант кафедри цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія», займав керівні посади у промисловому секторі

    Виконувачем обов'язки гендиректора державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) призначено Миколу Писанчина.

    «Наказом Міністерства юстиції України №557/к від 07.02.2020 року виконання обов’язків генерального директора державного підприємства СЕТАМ з 10 лютого 2020 року покладено на заступника генерального директора з юридичних питань ДП СЕТАМ Писанчина Миколу Михайловича», - йдеться у наказі.

    Біографічна довідка: Микола Писанчин народився в селі Ряснопіль Березівського району, що на Одещині. Закінчив Одеський юридичний інститут НУВС (2003), кваліфікація – юрист. Аспірант кафедри цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія». Займав керівні посади у промисловому секторі. Сімейний стан: одружений, має доньку.

    Нагадаємо, голова державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном» Віктор Вишньов 4 лютого заявив про свою відставку. Він висловив сподівання, що команда, яка працювала над проєктом СЕТАМ продовжить розвиватися. «У мене є багато планів на проекти у яких я прийматиму участь. Це добровільне рішення, тому ніяких компенсацій мені не виплачуватимуть», - додав Вишньов.

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