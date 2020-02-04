Депутат пояснив, куди банки діватимуть землю, яку забиратимуть у боржників



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Банки протягом двох років повинні будуть реалізувати землю, забрану у боржника, - парламентар

У законопроєкті №2195 йдеться про те, що вся державна земля продається через дворівневий аукціон, - Сольський

Микола Сольський, голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики, співавтор законопроєкту про відкриття ринку землі стверджує, що банки продаватимуть землю боржників через електронні торги. Таку думку нардеп висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Сольського, прийнятий в першому читанні законопроєкт №2195 говорить про те, що вся державна земля продається тільки через дворівневий аукціон (перший рівень –адміністратор центральної бази даних та модуль аукціонів, другий рівень – комерційні майданчики – «Главком».). «З банками також було домовлено, що вони будуть продавати землю тільки через дворівневі торги. Єдине – ми їх не можемо прив’язати законом до системи Prozorro», - наголосив голова земельного комітету.

Сольський зауважив, якщо банки вчасно не продаватимуть ділянки, то підпадатимуть під загальну норму щодо конфіскації землі, але вона буде оплатною. «За рішенням суду ця земля виставляється на торги, і за вирахуванням затрат на цю процедуру гроші повертаються банку. Враховуючи, що щорічно банкам треба буде платити податок на землю, який буде некопійчаним, їм економічно буде невигідно довго тримати її у себе», - пояснив нардеп.

Також Сольський додав, що на зустрічі в парламентському аграрному комітеті банкіри просили три роки для реалізації землі, проте нардепи обмежили двома. «Вони хотіли зняти обмеження для банків з іноземним капіталом, назвіть мені в першій десятці банки без іноземного капіталу, крім державних, та просили не вводити обмеження концентрації. Ми це і зробили». – розповів Сольський.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

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