Використовувати термін «анексований» щодо Криму – помилка – МінТОТ

Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими – це Російська Федерація, - МінТОТ

Згідно із українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською федерацією територіями України - Яременко

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосили, що вживати термін «анексований» стосовно українського Криму є хибним. Про це сказав заступник міністра Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма».

У міністерстві наголосили, що «згідно із українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською федерацією територіями України».

«Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими – це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання «тимчасово окуповані території» як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання «спроба анексії» щодо Криму, але не «анексія». Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом», – наголосив Яременко.

За словами Яременка, визначення «анексія» продовжує російський наратив про те, що питання повернення півострова під контроль України начебто є закритим.

«Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном «тимчасова окупація», адже Крим, я певен, повернеться під контроль України», – резюмував Яременко.

У МінТОТ нагадали, що позавчора Третій Комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Комітету засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що «органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».

До відома, Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.