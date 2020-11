США про окупований Крим: Ситуація там стала жахливою

Місія США при ООН закликала РФ негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, назвавши ситуацію з їх дотриманням жахливою. Про це говориться в повідомленні Місії у Twitter.

Зокрема, США закликали РФ звільнити всіх несправедливо ув’язнених громадян і повернути Україні повний контроль над півостровом.

США нагадали, що окупація РФ Криму серйозно підірвала свободу слова та віросповідання на півострові, спричинивши масову втечу незгодних з окупованого регіону.

«Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції», – говориться у повідомленні.

The U.S. is proud to co-sponsor and vote in favor of a resolution on the human rights situation in Crimea. The situation there remains dire as Russian occupation authorities use force and intimidation to suppress dissent and opposition.