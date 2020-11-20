США про окупований Крим: Ситуація там стала жахливою

США: Окупація серйозно підірвала всі основні свободи людини (на фото пошкоджений комунальниками пам'ятник Тарасу Шевченку в окупованому Севастополі )

Російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції

Місія США при ООН закликала РФ негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, назвавши ситуацію з їх дотриманням жахливою. Про це говориться в повідомленні Місії у Twitter.

Зокрема, США закликали РФ звільнити всіх несправедливо ув’язнених громадян і повернути Україні повний контроль над півостровом.

США нагадали, що окупація РФ Криму серйозно підірвала свободу слова та віросповідання на півострові, спричинивши масову втечу незгодних з окупованого регіону.

«Ситуація там залишається жахливою, оскільки російська окупаційна влада застосовує силу і залякування для придушення інакомислення та опозиції», – говориться у повідомленні.

The U.S. is proud to co-sponsor and vote in favor of a resolution on the human rights situation in Crimea. The situation there remains dire as Russian occupation authorities use force and intimidation to suppress dissent and opposition. — U.S. Mission to the UN (@USUN) November 19, 2020

18 листопада, комітет 75-ї сесії Генасамблеї ООН схвалив український проект оновленої резолюції по ситуації з правами людини в окупованому Криму. Очікується, що Генасамблея проголосує за резолюцію в грудні.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що коли Генасамблея схвалить резолюцію, це ще більш посилить та консолідує тиск на РФ.

У вересні президент Володимир Зеленський на сесії Генасамблеї ООН запросив долучитися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.