Санду: Я продовжу говорити, що Крим – це Україна

Майя Санду поважає територіальну цілісність і суверенітет України

Новообраний президент Молдови Майя Санду заявила, що після інавгурації продовжить визнавати суверенітет України щодо Криму. Про це Санду заявила в інтерв'ю Європейській правді.

«Моя позиція не змінилася відтоді, коли ми з вами говорили ще у 2016 році. Крим – це частина України. Я поважаю територіальну цілісність і суверенітет України щодо Криму. Я про це говорила, коли була прем’єр-міністром, і запевняю, я говоритиму точно те саме, коли стану президентом», – сказала вона.

Санду також прокоментувала висловлювання чинного президента Молдови Ігоря Додона про Крим, заявивши, що «не має пояснень дурниць, які наговорив і які зробив президент Молдови за останні чотири роки».

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.