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    Думки вголос

    За логікою Путіна Україна має право повертати Крим силовим шляхом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    За логікою Путіна Україна має право повертати Крим силовим шляхом

    Рано чи пізно українці зможуть скористатися порадою Путіна

    Мовою оригіналу

    Путин разрешил 

    Путин: «Азербайджан возвращал территории, которые он считал, да и всё мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь».

    Крым все мировое сообщество считает украинским. Значит, по логике Путина, Украина имеет право силовым путем возвращать Крым при участии любых союзников, способных помочь.

    Думаю, рано или поздно украинцы смогут воспользоваться этим советом.

    И пусть тогда Путин не обижается. Сам же сказал, что имеют право.


    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Путін
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