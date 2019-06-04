Керівники Деснянського району Києва допустили розголошення держтаємниці, - СБУ



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25 квітня СБУ почала кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської РДА

Служба безпеки України встановила факт розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської районної державної адміністрації Києва. Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські новини».

Зазначено, що 25 квітня СБУ почала кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці співробітниками Деснянської РДА.

Наголошується, що співробітники РДА мають доступ до держтаємниці, так як ними розробляється і періодично коригується «Мобілізаційний план Деснянського району», а також «План цивільного захисту Деснянського району на особливий період».

«9 квітня 2019 року співробітниками Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ була проведена тематична перевірка стану охорони державної таємниці в Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації та виявлено розголошення державної таємниці співробітниками Деснянської РДА», - сказано у фабулі кримінального провадження.

В ході проведення перевірки встановлено, що виконуючий обов'язки голови Деснянської РДА (в період з квітня 2016 по серпень 2018 року ним був Віктор Крохмалюк) незаконно надавав в період з лютого 2017 року по січень 2018 року безпосередній доступ сторонній особі до всіх матеріальних носіїв секретної інформації, що зберігаються в райадміністрації.

У рамках розслідування кримінального провадження суд дозволив слідчим СБУ вилучити особисті справи голови РДА Геннадія Заболотного, колишнього в. о. голови РДА Віктора Крохмалюка та головного спеціаліста режимно-секретної роботи Деснянської РДА Володимира Медведєва.

Нагадаємо, у березні 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голови Деснянської районної державної адміністрації Києва Геннадію Заболотному в декларуванні недостовірної інформації.

У серпні 2018 року правоохоронці повідомили про підозру колишнього першого заступника голови Деснянської РДА Віктора Крохмалюку в розтраті понад 1 млн грн бюджетних коштів.

Служба безпеки України розслідує п’ять кримінальних проваджень про розголошення військової інформації, що містить державну таємницю.