На Львівщині затримали на хабарі голову громадської організації



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Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання всієї суми неправомірної вигоди Фото: пресцентр СБУ

Зловмисник вимагав 30 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця

На Львівщині співробітники СБУ викрили на вимаганні неправомірної вигоди голову однієї з районних громадських організацій.

Про це 4 червня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що зловмисник вимагав 30 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за не створення штучних перешкод його господарській діяльності.

«Керівник ГО погрожував діловій репутації бізнесмена через оприлюднення завідомо неправдивої інформації про неіснуючі корупційні зв`язки підприємця у владних структурах та нібито порушення бізнесменом процедури отримання дозволу на видобуток корисних копалин», - заявили в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника в одному із райцентрів області під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на одержанні хабаря заступника начальника одного з районних військових комісаріатів Запорізької області.