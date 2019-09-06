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    Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук

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    <span>Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков</span> - Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук
    Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков
    Колаж: РБК-Україна

    Колишнім нардепам від «Опозиційного блоку» також оголосили підозри

    Колишніх народних депутатів від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова оголосили в розшук. Про це у Facebook повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко.

    Луценко нагадав, що рік тому регламентний комітет Верховної Ради заблокував притягнення Вілкула і Колеснікова до кримінальної відповідальності.

    «І тільки після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку. Ось чому я за скасування депутатської недоторканності», - додав Луценко.

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    Нагадаємо, в жовтні 2018 року Верховна Рада України відмовилася зняти депутатську недоторканність з Вілкула. Тоді зняття недоторканності підтримали тільки 137 депутатів при 226 необхідних. У регламентному комітеті такі результати пояснили недостатньою кількістю нардепів у сесійній залі на момент голосування.

    За даними слідства, Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували в колективній власності.

    Що стосується Дмитра Колеснікова, за даними Генпрокуратури, він на посаді глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами «Смерч» і «Град».

    Джерело: РБК-Україна

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