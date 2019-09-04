Прокуратура АРК оголосила в розшук голову «виборчої комісії» окупантів



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Голові «Избирательной комиссии Республики Крым» повідомлено про підозру у вчиненні державної зради Фото: пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим

У прокуратурі АРК закликали кримчан не приймати участь у незаконних виборах на території тимчасово окупованого півострову

Голову «Избирательной комиссии Республики Крым» Михайла Малишева оголошено у розшук.

Про це 4 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

«У неділю, 8 вересня, на території тимчасово окупованого півострову мають відбутись вибори депутатів до так званого «Государственного совета Республики Крым». Проведення вказаного незаконного голосування забезпечує голова «Избирательной комиссии Республики Крым», який 16 березня 2014 року забезпечив проведення і незаконного «загальнокримського референдуму», яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострову», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що наразі, в рамках кримінального провадження голові «Избирательной комиссии Республики Крым» повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

«Вказану особу оголошено у розшук», - повідомили у відомстві.

Разом з тим, суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови «избирательной комиссии», який ухиляється від кримінальної відповідальності. Таким чином, суд надав згоду на притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності (in absentia), тобто за його фактичної відсутності, зазначили в прокуратурі.

У прокуратурі АРК закликали кримчан не приймати участь у незаконних виборах на території тимчасово окупованого півострову та повідомляти до правоохоронних органів АРК про усі відомі факти організації та проведення незаконних виборів.