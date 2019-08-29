Богатирьова вийшла із СІЗО під заставу
Заставу за колишню урядовицю вніс Новинський
Ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн.
Про це повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.
«Богатирьова вийшла із СІЗО під заставу у 6 млн грн», - сказала вона.
Як повідомлялося, раніше заставу за Богатирьову обіцяв внести народний депутат Вадим Новинський.
Раніше повідомлялося, що Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали.
Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.
У жовтні 2014 року вона оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На цей час її місцезнаходження було невідоме.
Богатирьову обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.