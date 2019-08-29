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    Богатирьова вийшла із СІЗО під заставу

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    Напередодні&nbsp;<span>суд заарештував екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн</span> - Богатирьова вийшла із СІЗО під заставу
    Напередодні суд заарештував екс-міністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн

    Заставу за колишню урядовицю вніс Новинський

    Ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу у сумі 6 млн грн.

    Про це повідомила прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

    «Богатирьова вийшла із СІЗО під заставу у 6 млн грн», - сказала вона.

    Як повідомлялося, раніше заставу за Богатирьову обіцяв внести народний депутат Вадим Новинський.

    Раніше повідомлялося, що Богатирьова 27 серпня прибула в столичний аеропорт «Жуляни», де її затримали. 

    Як відомо, Богатирьову в Україні підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

    28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Богатирьову на 60 днів і призначив заставу в розмірі 6 млн грн.

    Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року - міністром охорони здоров’я України.

    У жовтні 2014 року вона оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року - у міжнародний розшук. На цей час її місцезнаходження було невідоме.

    Богатирьову обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

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