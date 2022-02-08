Вільна торгівля з Туреччиною: опубліковано текст угоди

Україна і Туреччина підписали Угоду про зону вільної торгівлі після багатьох років переговорів

Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн

Міністерство економіки оприлюднило текст Угоди про зону вільної торгівлі із Туреччиною. Текст документу опубліковано на сайті міністерства.

Документ оприлюднений для ознайомлення громадськості та бізнес-середовища з його положеннями до набуття чинності.

«Мінекономіки в підрубриці Регіональні торгові угоди рубрики Преференційні торгові угоди оприлюднять текст Угоди для ознайомлення громадськості та бізнес-середовища з її положеннями до набуття чинності Угоди», – сказано в повідомленні.

Документ набуде чинності після ратифікації парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Перегляд угоди має відбутися не пізніше ніж через два роки.

3 лютого Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Очікується, що завдяки зоні вільної торгівлі (ЗВТ) буде створено можливості для експорту, а українські підприємства матимуть потенціал для модернізації, можливість обміну досвідом та нові робочі місця.

Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.

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