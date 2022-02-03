Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі

За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України

Сьогодні, 3 лютого, Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі. Підписи поставили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Очікується, що завдяки зоні вільної торгівлі (ЗВТ) буде створено можливості для експорту, а українські підприємства матимуть потенціал для модернізації, можливість обміну досвідом та нові робочі місця.

За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП та +2,6% до доходів домогосподарств.

Крім того, затвердили: рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей; угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики; зміни до угоди щодо посилення співпраці між правоохоронними органами країн.

Документ передбачає встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій, що становить 95% загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивіз металобрухту. У той же час, Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України. Щодо 510 із 840 металургійних товарів встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита, що дає переваги, порівняно з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти, щонайменше, на 411 тисяч тонн.

Крім того, Україна зберігає дію мит на старі автомобілі та секонд-хенд і встановлює три та п'ять річні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Зараз товарообіг між країнами становить 7,3 млрд. доларів, з яких український експорт 4,1 млрд. доларів, імпорт - 3,2 млрд. доларів. При цьому близько 70% українського експорту – метал та зернові.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.