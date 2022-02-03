Bayraktar вироблятимуть в Україні: Київ та Анкара підписали угоду

Київ та Анкара підписали угоду

Президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників Bayraktar.

«Особливу увагу ми сьогодні приділили співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета – реалізація конкретних проєктів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні підписано угоду, яка розширить виробництво безпілотних літальних апаратів», – сказав Зеленський у заяві для преси на спільному з Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу у четвер у Києві.

Напередодні Кабмін схвалив текст цієї угоди. Як розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков, вона стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

«Одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотники, які будуть виготовлятися саме в Україні і буде відповідно створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій», – зазначав міністр.

І додав, що, за рішенням турецької компанії, яка виробляє Bayraktar, наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва «Мотор Січ».

«Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar з точки зору технологічного наповнення. Ну і відповідно застосовуватися вони будуть у Збройних силах України і Туреччини і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати», – пояснив Резніков.

Раніше Туреччина уклала перший контракт на експорт Bayraktar з українськими двигунами.

До слова, напередодні нового року Росія побачила, як НАТО «накачує Україну зброєю». Кремль боїться турецьких «Байрактарів» та американських «Джавелінів».

У вересні 2021 року пПрезидент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

Додамо, що 3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі.