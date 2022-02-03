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    Bayraktar вироблятимуть в Україні: Київ та Анкара підписали угоду

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    Bayraktar TB2&nbsp;&ndash; це розвідувально-ударний безпілотник - Bayraktar вироблятимуть в Україні: Київ та Анкара підписали угоду
    Bayraktar TB2 – це розвідувально-ударний безпілотник
    фото: Bayhaluk

    Київ та Анкара підписали угоду

    Президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників Bayraktar.

    «Особливу увагу ми сьогодні приділили співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета – реалізація конкретних проєктів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями. Сьогодні підписано угоду, яка розширить виробництво безпілотних літальних апаратів», – сказав Зеленський у заяві для преси на спільному з Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу у четвер у Києві.

    Напередодні Кабмін схвалив текст цієї угоди. Як розповів міністр оборони України Олексій Рєзніков, вона стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

    «Одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотники, які будуть виготовлятися саме в Україні і буде відповідно створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій», – зазначав міністр.

    І додав, що, за рішенням турецької компанії, яка виробляє Bayraktar, наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва «Мотор Січ».

    «Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar з точки зору технологічного наповнення. Ну і відповідно застосовуватися вони будуть у Збройних силах України і Туреччини і тих країн, які будуть мати бажання їх придбати», – пояснив Резніков.

    Раніше Туреччина уклала перший контракт на експорт Bayraktar з українськими двигунами.

    До слова, напередодні нового року Росія побачила, як НАТО «накачує Україну зброєю». Кремль боїться турецьких «Байрактарів» та американських «Джавелінів».

    У вересні 2021 року пПрезидент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

    Нагадаємо, наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

    15 липня ВМС України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

    Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

    Кількома годинами раніше Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

    Додамо, що 3 лютого Україна і Туреччина уклали угоду про зону вільної торгівлі.

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    Теги: Туреччина Кабмін НАТО експорт Міноборони армія будівництво літак завод Анкара військова техніка Володимир Зеленський Мотор Січ
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    Bayraktar вироблятимуть в Україні: Київ та Анкара підписали угоду