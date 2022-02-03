Зеленський та Ердоган зробили заяви для ЗМІ

Зеленський та Ердоган підписали низку документів про співпрацю

Переговори президентів тривали довше, ніж планувалося

Сьогодні у Києві відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Ердоган та Зеленський після перемовин підписали низку документів та виступити із заявами перед представниками засобів масової інформації.

Журналісти, які прибули на зустріч Зеленського та Ердогана, дізналися, що преса не матиме можливості поставити президентам питання.

Нагадаємо, 3 лютого президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав почесну варту в Києві гаслом «Слава Україні».

Зазначимо, рівно два роки тому Ердоган під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським також привітав почесну варту в Києві і сказав українською мовою «Слава Україні».

Як відомо, сьогодні Ердоган прилетів до Києва та поділився очікуваннями від візиту (фото, відео).

Зазначимо, у січні Ердоган кликав Зеленського та Путіна у Туреччину, щоб «залагодити розбіжності».

Також повідомлялося, що Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – казав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

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