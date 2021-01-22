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    Вимагав «відкат» за кошти з Covid-фонду: СБУ затримала на хабарі посадовця ОДА

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    Чиновнику загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі - Вимагав «відкат» за кошти з Covid-фонду: СБУ затримала на хабарі посадовця ОДА
    Чиновнику загрожує строк від 5 до 10 років позбавлення волі
    Фото: СБУ

    Посадовець вимагав «відкат» від генерального директора однієї з житомирських лікарень

    Служба безпеки України викрила на «відкатах» з коштів, виділених на протидію пандемії Covid-19, директора Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Як зазначається у кримінальному провадженні, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав гроші з керівництва комунального некомерційного медичного закладу.

    «Установа отримала субвенцію з державного бюджету згідно з постановою Кабміну про виділення коштів на боротьбу з пандемією. Лікарні перерахували понад 1,2 мільйона гривень, на які було закуплено медичне обладнання для потреб пацієнтів з діагностованим коронавірусом», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що директор департаменту вимагав від керівництва лікарні 10% «відкату» за виділені кошти.

    «Співробітники СБ України задокументували отримання чиновником першої частини хабаря. Правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поблизу службового кабінету під час передачі другого «траншу», – говориться у повідомленні.

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    Вимагав «відкат» за кошти з Covid-фонду: СБУ затримала на хабарі посадовця ОДА
    Вимагав «відкат» за кошти з Covid-фонду: СБУ затримала на хабарі посадовця ОДА

    Наразі, триває досудове слідство за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Викриття протиправної діяльності здійснювалось співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

    Нагадаємо, що СБУ затримала на хабарі двох чиновників Мін'юсту.

    Теги: СБУ гроші Житомир
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