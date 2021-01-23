Хабар 500 тис. Ексначальник управління Держгеокадастру отримав вирок

Обвинувачений Євген Корж під час виїзного прийому громадян у Старобільському районі у лютому 2017 року

Неправомірну вигоду колишній посадовець вимагав за видачу наказів про дозвіл на розробку проектів землеустрою

Колишнього першого заступника начальника Головного управління Держгеокадастру у Луганській області Євгена Коржа засуджено на дев`ять років і шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна за отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Новоайдарського райсуду Луганської області від 18 січня.

За матеріалами справи наприкінці березня 2017 року до Головного управління Держгеокадастру в Луганській області звернувся громадянин із заявами про дозвіл на розробку проектів землеустрою для подальшого відводу у приватну власність земельних ділянок для ведення сільськогосподарської діяльності. Однак обвинувачений Корж поставив йому умову – земельне питання вирішить позитивно після передачі хабара.

Чоловік мав передати через посередників на користь Євгена Коржа неправомірну вигоду з розрахунку 4500 гривень за кожний виданий наказ. Загалом, мало бути 114 дозволів на розробку проектів землеустрою земельних ділянок загальною площею 228 га. Таким чином, виходила сума 513 тис. грн. Але під час чергової зустрічі обвинувачений повідомив потерпілому, що той повинен заплатити 500 тис. грн.

Передача хабара відбувалася 21 червня 2017 року в приміщенні автозаправної станції «Паралель» Сєвєродонецька Донецької області. Гроші отримали двоє знайомих обвинуваченого, яких він залучив до цієї схеми.

Того ж дня правоохоронці затримали самого Євгена Коржа, який чекав на своїх спільників поблизу блок-посту при в`їзді до Слов`янська Донецької області.

У суді експосадовець не визнав вини. За його версією, потерпілого з ним звів колишній начальник Держгеокадастру. Згодом він зустрівся з потерпілим, який повідомив про нібито не закінченні справи з колишнім начальником Держгеокадастру. Сказав, що вони з колишнім заробляли великі гроші на земельних питаннях, а тому пропонував обвинуваченому надалі займатись корупційними діями. Але той відмовився.

Обвинувачений додав, що відчував провокацію і планував підготувати відповідний лист до правоохоронних органів, однак цього не встиг зробити.

Водночас суд дійшов висновків, що не зважаючи на невизнання своєї вини, вина експосадовця доводиться свідченнями допитаних в судовому засіданні потерпілого, свідків; дослідженими протоколами слідчих дій та долученими до матеріалів кримінального провадження документами.

Крім цього, до набрання вироку законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Таке рішення суду продиктоване ймовірністю уникнення відповідальності, оскільки обвинувачений зареєстрований на тимчасово непідконтрольній Україні і неодноразово туди виїжджав.