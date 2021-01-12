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    Кримінал

    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності

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    5 тис дол США за непритягнення до відповідальності &ndash; на хабарі викрито військового прокурора - На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    5 тис дол США за непритягнення до відповідальності – на хабарі викрито військового прокурора
    Фото: Офіс генпрокурора

    Чиновник вимагав від військового хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

    За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрито та затримано під час отримання 5 тис дол США неправомірної вигоди військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та закриття кримінального провадження.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Запорізькій області.

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    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
    Фото: Офіс генпрокурора

    Нагадаємо, що посадовця Держекоінспекції столичного округу судитимуть за хабар у $20 тис.

    Теги: Запоріжжя шахрайство хабар чиновник розслідування
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