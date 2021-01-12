На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності

5 тис дол США за непритягнення до відповідальності – на хабарі викрито військового прокурора

Чиновник вимагав від військового хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрито та затримано під час отримання 5 тис дол США неправомірної вигоди військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, що посадовця Держекоінспекції столичного округу судитимуть за хабар у $20 тис.