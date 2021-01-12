На Запоріжжі військовий прокурор брав хабар за непритягнення до відповідальності
Чиновник вимагав від військового хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство
За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора викрито та затримано під час отримання 5 тис дол США неправомірної вигоди військового прокурора Запорізького гарнізону Південного регіону України (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За даними слідства, керівник прокуратури вимагав від військового неправомірну вигоду за непритягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) та закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за оперативного супроводу Головного управління СБУ в Запорізькій області.
Нагадаємо, що посадовця Держекоінспекції столичного округу судитимуть за хабар у $20 тис.