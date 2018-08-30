Вінницька військова частина хотіла купити російські деталі для ремонту літаків документ



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Вінницька військова частина А0215 хотіла закупити авіаційні гальмівні диски російського виробника

АТ «Технодинамика» та корпорація «Ростех» віднесені до санкційного списку

В Україні скасували закупівлю за понад 2 млн грн військовою частиною авіаційних гальмівних дисків російського виробника, якого Рада національної безпеки і оборони України внесла до санкційного списку. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Так, у липні 2018 року Вінницька військова частина А0215 провела тендер на закупівлю гальмівних дисків для літаків. Переможцем торгів за лотом 1 стало ТОВ «Укравіапром» із пропозицією 2,6 млн грн.

Однак виробником дисків у компанії-переможця зазначене російське акціонерне товариство «Каменськ-уральський літейний завод», яке займається розробкою та виробництвом авіаційної військової техніки для армії країни-агресора. Більше того, компанія входить до складу російського холдингу АТ «Технодинамика». Остання ж є частиною російської державної корпорації «Ростех».

Зауважимо, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від червня 2018 року АТ «Технодинамика» та корпорація «Ростех» віднесені до санкційного списку.

«Дивно, що військова частина хотіла закупити гальмівні диски виробництва країни-агресора, із якою вже понад 4 роки триває війна на Сході. Більше того, цей виробник входить у структуру компаній, що внесені до санкційного списку РНБО. Таким чином, військова частина фінансово підтримала б військове російське підприємство коштами українських платників податків»,— зазначає юрист ЦПК Денис Свириденко.

Однак це ще не всі порушення під час тендеру. Зокрема, компанія-переможець та інший учасник ТОВ «Мустанг-6» лише вдавали конкурентів. Обоє запропонували поставки товари згаданого Каменськ-уральського літейного заводу. Більше того, компанії подали однаково оформлені документи та створили тендерні пропозиції на одному пристрої.

З цього приводу юристи ЦПК звернулися до військової частини та Держаудитслужби із проханням відмінити тендер.

Згодом із «Прозорро» стало відомо, що військова частина дослухалася до зауважень та скасувала закупівлю за лотом 1.